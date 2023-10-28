Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Bayern Münih’i yendi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 5'inci hafta karşılaşmasında Alman ekibi Bayern Münih'i deplasmanda 76-67 mağlup ederek 4'üncü galibiyetini aldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 76-67 mağlup ederek EuroLeague'de üst üste 3. galibiyetini elde etti.

BMW Park'ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Leandro Bolmaro, Andreas Obst, Isaac Bonga, Serge Ibaka ve Devin Booker ilk 5'iyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin ilk 5'i ise Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Johnathan Motley'den oluştu. Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi ekip, 20-19 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, Wilbekin'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 41-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta daha iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 55-47 önde tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son 1.33 saniyelik bölümüne Fenerbahçe, 68-66 önde girdi. Bitime 45 saniye kala Motley ile 2 sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4'e çıkardı: 66-70. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe Beko, parkeden 76-67 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bayern Münih'te ise Sylvain Francisco 11 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Fenerbahçe, EuroLeague'in 6'ncı hafta karşılaşmasında 2 Kasım Perşembe günü Olympiacos'u konuk edecek. Bayern Münih ise aynı gün Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.