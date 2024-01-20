Fenerbahçe Beko farklı kaybetti

THY Euroleague'de dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 98-75 mağlup oldu.

THY Euroleague'de 22. hafta dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe Beko, koçu Jasikevicius'un eski takımı Zalgiris Kaunas'a deplasmanda 23 sayı farkla kaybetti.

Fenerbahçe'de Wilbekin 22, Motley ise 15 sayı kaydederken çift haneye ulaşan başka isim olmadı.

Zalgiris'te ise Keenan Evans 21 sayı ile mücadele etti.

REAL MADRİD 3. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Dün akşam oynanan bir diğer maçta ise lider Real Madrid, deplasmanda Monaco'ya 98-74 kaybetti. Madrid ekibi böylece turnuvada Fenerbahçe ve Barcelona'nın ardından üçüncü mağlubiyetini aldı.

Dün oynana diğer iki maçta ise Panathinaikos kendi sahasında Partizan'ı 84-71, Valensiya ise Milano'yu 84-72 mağlup etti.

Turnuvada 22 maç sonunda 19 galibiyeti bulunan Real Madrid birinci sıradaki yerini koruyor. Fenerbahçe Beko 9. mağlubiyetini alarak 5'inci sıraya gerilerken 9 galibiyeti bulunan Anadolu Efes 15'inci.