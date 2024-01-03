Fenerbahçe Beko, Jasikevicius yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı

THY Eurohealge'de Fenerbahçe Beko, dün akşam Kızılyıldız'a 85-76 mağlup oldu. Bu skorla beraber Fenerbahçe hem yeni koçu Jasikevicius yönetimindeki, hem de Euroleague'de bu sezon kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

THY Euroleage'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Kızılyıldız'a 85-76 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle beraber 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, yeni koçu Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ilk mağlubiyetini almış oldu.

Euroleague'de ise 4 maçlık galibiyet serisi biten sarı-lacivertli ekip, turnuvada kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, lider Real Madrid ile birlikte kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takımdı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes 21, Wilbekin ise 14 sayı kaydederken Kızılyıldız'da Joel Bolomboy 24 sayı, Giedraitis 19 sayı ile oynadı.

"BU SEVİYEDE BUNLARIN OLMAMASI GEREKİYOR"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "40 dakika boyunca daha sağlam durduklarını düşünüyorum. Yapmamız gereken şeyler vardı ama yapmadık. İlk yarıda 9 top kaybı yaptık. İkinci yarıda da benzer hatalar oldu. Genel olarak iyi değildik. Çok iniş, çıkışlar oldu. Bu seviyede bunların olmaması gerekiyor" dedi.

Çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Maç Litvanya'da oynanacak.

Euroleague'de dün akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris Kaunas 77-71 Alba Berlin

Maccabi Tel Aviv 83-93 Monaco

Olympiakos 79-74 Olimpia Milano

Partizan 90-77 Asvel

Turnuvada bu akşam ise Bologna-Bayern Münih, Baskonia-Panathinaikos ve Barcelona-Real Madrid maçları oynanacak.