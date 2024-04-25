Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak derbiyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayraslan yönetecek.
Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın (26 Nisan):
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam