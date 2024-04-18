Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 34 ve 35. hafta programını açıkladı. 34. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 34. ve 35. haftanın programlarını açıkladı.

34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 27 Nisan'da oynanacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi 19.00'da başlayacak.



Federasyon'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır" ifadeleri yer aldı.