Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transferi daha bitiriyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Savunma bölgesini İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile dolduran sarı-lacivertliler, orta saha çalışmalarını da hızlandırdı.

Fenerbahçe'nin, sezon başında da istediği Milan'ın orta saha oyuncusu Krunić için son aşamaya geldiği kaydedildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ve AC Milan, Rade Krunić transferi için her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.

Rade Krunić'in sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a davet edildiği aktarılırken, Fenerbahçe'nin cuma veya cumartesi günü Krunić’i İstanbul’a getirmeyi planladığı ifade edildi.

Gazeteci Fabrizio Romano da transferin 4.5 milyon euro veya 5 milyon avro üzerinden tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

🚨🟡🔵 Rade Krunic to Fenerbahçe! Deal ready as AC Milan CEO Giorgio Furlani confirms: “Yes, the deal should be ok”, told Sky.



“We wish Rade best of luck, I hope he’ll do great things at Fenerbahçe”, Furlani added.



🤝🏻 Agreement being sealed on €4.5/5m fee.



Here we go soon. 🇧🇦 pic.twitter.com/AcqkRxJdLK