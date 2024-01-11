Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transferi daha bitiriyor

Fenerbahçe ve Milan'ın Rade Krunić transferi için her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Krunić'in sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a davet edildiği aktarılırken, transferin 4.5-5 milyon euro ile tamamlanacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Savunma bölgesini İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile dolduran sarı-lacivertliler, orta saha çalışmalarını da hızlandırdı.

Fenerbahçe'nin, sezon başında da istediği Milan'ın orta saha oyuncusu Krunić için son aşamaya geldiği kaydedildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ve AC Milan, Rade Krunić transferi için her konuda anlaşmaya vardığını yazdı.

Rade Krunić'in sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a davet edildiği aktarılırken, Fenerbahçe'nin cuma veya cumartesi günü Krunić’i İstanbul’a getirmeyi planladığı ifade edildi.

🚨 Fenerbahçe ve AC Milan, Rade Krunić transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Rade Krunic sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a davet edildi. Fenerbahçe, Cuma veya Cumartesi günü Krunić’i İstanbul’a getirmeyi planlıyor. https://t.co/8Ql7pGm9Xg — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 11, 2024

Gazeteci Fabrizio Romano da transferin 4.5 milyon euro veya 5 milyon avro üzerinden tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.