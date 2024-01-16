Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından savunmaya bir transfer daha yapmak üzere. Sarı-lacivertli kulübün milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile anlaştığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, bir stoperi daha kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertli kulübün anlaşma sağladığı 27 yaşındaki milli futbolcu ile kısa süre içinde sözleşme imzalanması bekleniyor.

Gazeteci Yavuz Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile Çağlar Söyüncü'nün anlaştını, kiralama teklifi yapılan Atletico Madrid'den cevap beklendiğini yazdı.

Becao'nun sakatlanması, Djiku'nun ise Afrika Kupası'na gitmesinin ardından savunma hattında eksik kalan Fenerbahçe Bonucci'yi kadrosuna katmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz de sakatlanmış, Bonucci ise ilk kez Serdar Aziz'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe forması giymişti.

20 yaşında Altınordu'dan Freiburg'a giden Söyüncü, burada iki sezon forma giydikten sonra Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer olmuştu. Özellikle ilk sezonundaki performasonyla göz dolduran Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Çağlar'ın forma giydiği Leicester City geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 19. sırada bitirerek küme düşmüştü.

Sezon başında ise serbest olarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Söyüncü, Madrid ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Burada istediği kadar forma şansı bulamayan Söyüncü, yalnızca 6 maçta sahaya çıkabildi.