Fenerbahçe Cengiz Ünder'le anlaştı, Nicolas Dominguez'e teklif yaptı

Yeni sezona Edin Dzeko ve Dusan Tasic gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bologna'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Bir süredir Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe ve Marsilya anlaşma noktasına geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ise Fenerbahçe ile Cengiz Ünder anlaşmaya vardı, Marsilya ile görüşmelerde sona gelindi.

DOMİNGUEZ'E TEKLİF

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için Bologna'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'e teklif yaptığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Bologna ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez'e yıllığı 2.7 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

İtalyan kulübüyle ise pazarlıkların sürdüğü, sarı lacivertlilerin 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, Bologna'nın ise 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20-30 civarı bir pay istediği öne sürüldü.

#Fenerbahce are in talks with #Bologna to try to sign Nicolas #Dominguez. Offered to the midfielder a contract until 2027 (€2,7M/year). Fener have already submitted a bid around €10M to Bologna, which want €12M + 20-30% on the future sale to sell the argentinian. #transfers