Fenerbahçe Cengiz Ünder'le anlaştı, Nicolas Dominguez'e teklif yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Cengiz Ünder ile anlaştığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Bologna'da Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'e 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve oyuncuya da yıllığı 2.7 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Yeni sezona Edin Dzeko ve Dusan Tasic gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler milli futbolcu Cengiz Ünder ve Bologna'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Bir süredir Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelerde bulunan Fenerbahçe ve Marsilya anlaşma noktasına geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre ise Fenerbahçe ile Cengiz Ünder anlaşmaya vardı, Marsilya ile görüşmelerde sona gelindi.

🚨 Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile anlaşmaya vardı. Marsilya ile görüşmelerde sona gelindi. https://t.co/Z8rY7T35jW — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 27, 2023

DOMİNGUEZ'E TEKLİF

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için Bologna'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'e teklif yaptığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Bologna ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez'e yıllığı 2.7 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

İtalyan kulübüyle ise pazarlıkların sürdüğü, sarı lacivertlilerin 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, Bologna'nın ise 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20-30 civarı bir pay istediği öne sürüldü.