Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Çağlar Söyüncü'nün, Atletico Madrid'den transferi için kolaylık isteyeceği öne sürüldü. Söyüncü'nün, Fenerbahçe dışındaki tekliflere cevap vermediği iddia edildi.

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, | Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Çağlar Söyüncü ve temsilcisi, Madrid’de bir araya geldi.

Söğüncü ve temsilcisi, bugün Atletico Madrid ile görüşüp Fenerbahçe’ye transferi için kolaylık isteyecekleri aktarıldı.

Çağlar Söyüncü'nün, Fenerbahçe dışındaki tekliflere cevap vermediği belirtildi.