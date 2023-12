Fenerbahçe'de Dimitris Itoudis'le yollar ayrıldı, Jasikevicius ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarının ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana başantrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

JASİKEVİCİUS İDDİASI

Itoudis ile ayrılık sonrası Fenerbahçe'nin yeni başantrenörünün Litvanyalı Sarunas Jasikevicius olacağı iddia edildi.

Gazeteci Mihalis Stefanou'nun aktardığına göre, Fenerbahçe'nin teklifine ilk başta hayır diyen Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da devreye girmesiyle 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.

After initially saying no to Fenerbahce offer, Sarunas Jasikevicius agreed to a deal until 2026 with Ali Koc handling the case. More on @Eurohoopsnet and @EurohoopsTR pic.twitter.com/in54MnQi55