Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Fenerbahçe'de yeni hedef Cengiz Ünder

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için devreye gireceği yazıldı.

Spor
  • 25.07.2023 15:49
  • Giriş: 25.07.2023 15:49
  • Güncelleme: 25.07.2023 16:00
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Fenerbahçe'de yeni hedef Cengiz Ünder

Yeni sezon için kadrosunu şekillendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin son iki sezonu Marsilya'da geçiren Cengiz Ünder ile ilgilendiği yazıldı.

Gazeteci Fabrizio Romano, kulüplerin transferin şartlarını konuşmaya başladığını ve şartların sağlanması halinde Marsilya'nın transfere onay verebileceğini ifade etti.

Altınordu altyapısında yetiştikten sonra 2017'de Roma'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da Roma'nın yanı sıra Leicester City ve Marsilya'da forma giydi.

Son iki sezonda Marsilya forması giyen Ünder, lige çıktığı 69 maçta 15 gol 7 asist kaydetti. 

Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Zimbruyu ağırlayacak
BirGün'e Abone Ol