Fenerbahçe'de yeni hedef Cengiz Ünder

Yeni sezon için kadrosunu şekillendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin son iki sezonu Marsilya'da geçiren Cengiz Ünder ile ilgilendiği yazıldı.

Gazeteci Fabrizio Romano, kulüplerin transferin şartlarını konuşmaya başladığını ve şartların sağlanması halinde Marsilya'nın transfere onay verebileceğini ifade etti.

Fenerbahçe have contacted Olympique Marseille for Cengiz Ünder. Talks now ongoing about formula and conditions of the deal. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe



OM are prepared to let Ünder leave this summer if their conditions will be matched. pic.twitter.com/gsW1CokWAH