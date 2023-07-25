Fenerbahçe'de yeni hedef Cengiz Ünder

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için devreye gireceği yazıldı.

Yeni sezon için kadrosunu şekillendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin son iki sezonu Marsilya'da geçiren Cengiz Ünder ile ilgilendiği yazıldı.

Gazeteci Fabrizio Romano, kulüplerin transferin şartlarını konuşmaya başladığını ve şartların sağlanması halinde Marsilya'nın transfere onay verebileceğini ifade etti.

Fenerbahçe have contacted Olympique Marseille for Cengiz Ünder. Talks now ongoing about formula and conditions of the deal. 🟡🔵🇹🇷 #Fenerbahçe



OM are prepared to let Ünder leave this summer if their conditions will be matched. pic.twitter.com/gsW1CokWAH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023

Altınordu altyapısında yetiştikten sonra 2017'de Roma'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da Roma'nın yanı sıra Leicester City ve Marsilya'da forma giydi.

Son iki sezonda Marsilya forması giyen Ünder, lige çıktığı 69 maçta 15 gol 7 asist kaydetti.