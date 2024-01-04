Fenerbahçe'den Demirören Medya'ya 'Abdulkadir Selvi' mektubu

Fenerbahçe, Abdulkadir Selvi'nin "Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’da oynanmasını Ali Koç istedi" iddiasına ilişkin Demirören Medya'ya mektup gönderdi. İddianın yalanlandığı mektupta, "CNN Türk’ün, Kulübümüzün bu hassasiyeti doğrultusunda gereken düzeltmeyi yapmasını rica ederiz" denildi.

Fenerbahçe, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi'nin CNN Türk'te Süper Kupa finali ile ilgili iddialarına ilişkin Demirören Medya TV Grup Başkanı Sayın Murat Yancı’ya mektup gönderdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın imzalı mektupta, "Size bir konuda duyduğumuz rahatsızlığı paylaşmak adına ulaşıyoruz. Mektubumuzun konusu bağlamında; Grup Başkanı olduğunuz CNN Türk ekranlarında, Fulya Öztürk moderatörlüğünde 1 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan “Akıl Çemberi” adlı programda, Abdülkadir Selvi tarafından bir iddia dile getirilmiştir.

İlgili kişinin iddiası; Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’da oynanmasını Başkanımız Ali Y. Koç’un istediğidir" denildi.



Kızılhan, mektupta şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili 29 Kasım 2023’te yaptığı resmi açıklamada Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisinin TFF’ye ait olduğunu, maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmıştır."

"HAKSIZ İTHAM VE İSNAT"

Mektupta şunlar kaydedildi:

Konu ile ilgili resmi bir açıklama olmasına ve bu açıklamayı program sırasında pek çok yazışma ile CNN Türk yetkilileriyle paylaşmamıza rağmen milyonların izlediği bir yayında Başkanımız Ali Y. Koç ile ilgili manipülatif söylemler ortaya konmaya, bu yalan iddialar alt bantta yer almaya devam etmiştir. Bahsi geçen yorumcunun bu söylemleri haksız itham ve isnattan başka bir anlam taşımamaktadır.



Bu tavır ve yaklaşım, Kulübümüzü ve yayını takip eden Fenerbahçelileri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Nitekim bu rahatsızlık sosyal medya mecralarında da yansıma bulmuştur. Ülkemizde yaptığı yayınlarla milyonlara ulaşan mecralardan biri olan, ilgili ismin gerçek dışı iddialarını da ekranlarına taşıyan CNN Türk’ün, Kulübümüzün bu hassasiyeti doğrultusunda gereken düzeltmeyi yapmasını rica ederiz."