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Fenerbahçe'den Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Spor
  • 19.12.2023 12:58
  • Giriş: 19.12.2023 12:58
  • Güncelleme: 19.12.2023 13:12
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'den Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko'nunn sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi. 

Fenerbahçe'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavi süreci başlatıldı" denildi. 

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