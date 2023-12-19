Fenerbahçe'den Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko'nunn sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada 37 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavi süreci başlatıldı" denildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 19, 2023
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde… pic.twitter.com/PBc89KSYYN