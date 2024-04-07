Fenerbahçe'den ilk açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa finalinde maçtan çekilen Fenerbahçe, “Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa final maçından çekilen Fenerbahçe, ilk açıklamasını yaptı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa final maçında bu akşam 21.30’da Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi’nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Karşılaşmaya U-19 takımı ile çıkan Fenerbahçe, maçın 2. dakikasında sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti. Maçın tatil edilmesiyle birlikte maç hakkındaki son kararı TFF’nin ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.