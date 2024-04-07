Fenerbahçe'den ilk açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa finalinde maçtan çekilen Fenerbahçe, “Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Spor 07.04.2024 23:15 Giriş: 07.04.2024 23:15

Güncelleme: 07.04.2024 23:17 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA