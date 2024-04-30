Fenerbahçe'den İsmail Kartal - Dzeko açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklamayla İsmail Kartal ve Dzeko arasında kriz olduğu iddiası yalanlandı.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile Edin Dzeko arasında sorun yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.

Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır.

Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."