Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe, derbide sakatlanan milli futbolcu İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Yüksek ayağa kalksa da oyuna devam edemedi ve 19. dakikada sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Fenerbahçe, sakatlanan milli futbolcu Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır."

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak… pic.twitter.com/xWIg9YLhWe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 28, 2024

Yüksek, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tam 47 maça çıktı.