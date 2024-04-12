Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Fenerbahçe, Avrupa Konfrans Ligi müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde’nin menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynanan Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Oosterwolde’de menisküs yırtığı teşhisi konulduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2024
Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan… pic.twitter.com/APsKqpnfLT