Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci hamlesi
Fenerbahçe'de savunma bölgesi için son aday Leonardo Bonucci oldu. Oyuncunun şartlarını soran sarı-lacivertliler, Bonucci'nin temsilcisiyle bir görüşme daha yapacak.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.
Savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde stoper için son aday İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci oldu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, sarı-lacivertli kulüp oyuncunun şartlarını sordu.
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Leonardo Bonucci’nin temsilcisiyle bir görüşme daha yapacak.
ÖZEL | Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketi Fenerbahçe haberlerini doğruladı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 7, 2024
“Taraflar arasında yeni görüşmeler olacak.” https://t.co/81Wi4ADflL
Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketi de Fenerbahçe haberlerini doğruladı ve "Yeni bir görüşme yapılacağını" bildirdi.
Bonucci, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de bu sezon 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.