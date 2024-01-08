Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci hamlesi

Fenerbahçe'de savunma bölgesi için son aday Leonardo Bonucci oldu. Oyuncunun şartlarını soran sarı-lacivertliler, Bonucci'nin temsilcisiyle bir görüşme daha yapacak.

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Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde stoper için son aday İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, sarı-lacivertli kulüp oyuncunun şartlarını sordu. Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Leonardo Bonucci’nin temsilcisiyle bir görüşme daha yapacak. ÖZEL | Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketi Fenerbahçe haberlerini doğruladı.



“Taraflar arasında yeni görüşmeler olacak.” https://t.co/81Wi4ADflL — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 7, 2024 Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketi de Fenerbahçe haberlerini doğruladı ve "Yeni bir görüşme yapılacağını" bildirdi. Bonucci, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de bu sezon 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.