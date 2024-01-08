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Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci hamlesi

Fenerbahçe'de savunma bölgesi için son aday Leonardo Bonucci oldu. Oyuncunun şartlarını soran sarı-lacivertliler, Bonucci'nin temsilcisiyle bir görüşme daha yapacak.

Spor
  • 08.01.2024 10:03
  • Giriş: 08.01.2024 10:03
  • Güncelleme: 08.01.2024 10:10
Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci hamlesi
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde stoper için son aday İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, sarı-lacivertli kulüp oyuncunun şartlarını sordu.

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Leonardo Bonucci’nin temsilcisiyle bir görüşme daha yapacak.

Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketi de Fenerbahçe haberlerini doğruladı ve "Yeni bir görüşme yapılacağını" bildirdi.

Bonucci, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de bu sezon 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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