Fenerbahçe'den tarihi fark, Anadolu Efes 10. sıraya yükseldi

THY Euroleague'de 32. hafta maçları dün tamamlandı. Turnuvada son 3 maçını kazanan Anadolu Efes kendini play-off potasına atarken Fenerbahçe Beko ise kendi sahasında tarihi bir galibiyet aldı.

THY Euroleague'de bitime 2 maç kaldı. Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Alba Berlin'i 103-68 mağlup etti.

50 sayı atarak takımının sayılarının neredeyse yarısını kaydeden Nigel Hayes-Davis, daha önce 49 sayı atan Shane Larkin'in rekorunu kırarak Euroleague'de bir maçta en çok sayı kaydeden basketbolcu oldu.

Fenerbahçe Beko bu galibiyetle haftayı 5. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise perşembe günü oynanan maçta deplasmanda Baskonia'yı 97-76 mağlup ederek uzun süre sonra 10. sıraya yükseldi ve play off potasına girdi.

Euroleague'de 5 Nisan Cuma günü Fenerbahçe ile Anadolu Efes Ataşehir'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe normal sezonu 12 Nisan'da Olympiakos deplasmanında, Anadolu Efes ise 11 Nisan'da kendi sahasında Kızılyıldız ile oynayacağı maçla tamamlayacak.