Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Fenerbahçe'den yeni 'Süper Kupa' kararları

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmayacak. Sarı-lacivertliler, Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa’da olacak.

Spor
  • 05.04.2024 20:02
  • Giriş: 05.04.2024 20:02
  • Güncelleme: 05.04.2024 20:06
Fenerbahçe'den yeni 'Süper Kupa' kararları
AA

7 Nisan'da oynanması beklenen ancak Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıkma kararı aldığı Süper Kupa maçı öncesi sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni bir karar daha alındı. Galatasaray karşısında U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen sarı lacivertlilerin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldı.

Fenerbahçe'nin, 7 Nisan Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDKya sevk edildi
Fenerbahçe ve Trabzonspordan karşılıklı fair play jestleri
BirGün'e Abone Ol