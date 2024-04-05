Fenerbahçe'den yeni 'Süper Kupa' kararları

Fenerbahçe, Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmayacak. Sarı-lacivertliler, Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa’da olacak.

7 Nisan'da oynanması beklenen ancak Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıkma kararı aldığı Süper Kupa maçı öncesi sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni bir karar daha alındı. Galatasaray karşısında U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen sarı lacivertlilerin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldı.

Fenerbahçe'nin, 7 Nisan Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi.