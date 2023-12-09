Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi

Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-Lacivertliler derbiyi 3-1 kazanıp liderliği Galatasaray'dan geri aldı.

Süper Lig'in 15. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-Lacivertliler derbiyi 3-1 kazanıp liderliği Galatasaray'dan geri aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6. dakikada Szymanski attı. Beşiktaş'ın tek golünü Alex Oxlade-Chamberlain penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 40'a çıkararak liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 26 puanla üçüncü sırada kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Fenerbahçe de sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ 5 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Daniel Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Jackson Muleka, Ante Rebic ve Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Tayfur Bingöl ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ı yedeğe çekerken, Omar Colley ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Çalımbay, bu oyuncuların yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun'u ilk 11'de görevlendirdi.

ÇALIMBAY'DAN ABOUBAKAR SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a derbide ilk 11'de yer vermeyerek büyük bir sürprize imza attı.

Deneyimli teknik adam, son yapılan MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Aboubakar'ı Fenerbahçe karşısında kulübede oturttu.

Çalımbay, ileri uçta Vincent Aboubakar'ın yerine milli futbolcu Cenk Tosun'u tercih etti.

NECİP UYSAL ORTA SAHADA

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptan Necip Uysal'ı derbide orta sahada görevlendirdi.

Çalımbay, bu sezon çoğunlukla stoperde görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada oynattı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.

Tedavileri devam eden Omar Colley, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, kadroya dahil edilmedi.

HASAN ARAT İLK SINAVINDA

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşadı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Beşiktaş gerçekleştirdi. Sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi-Samuel'den sıyrılıp kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gedson Fernandes meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı.

8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası içinde müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 0-1.

21. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Djiku'nun geri pası vermek istediği sırada topu kapan Cenk Tosun, sağdan ceza sahasına girip Samet Akaydin'i çalımladı ancak yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Chamberlain, meşin yuvarlağı sağ köşeye göndererek skoru eşitledi: 1-1.

37. dakikada Onur Bulut'un savunmadan uzaklaştırmak istediği top Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+7. dakikada Szymanski'nin pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.