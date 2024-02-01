Fenerbahçe, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e kiraladı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 26 yaşındaki futbolcu Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor'un sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."
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