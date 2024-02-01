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Fenerbahçe, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e kiraladı

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 26 yaşındaki futbolcu Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor
  • 01.02.2024 14:07
  • Giriş: 01.02.2024 14:07
  • Güncelleme: 01.02.2024 14:10
Fenerbahçe, Emre Mor'u Fatih Karagümrük'e kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor'un sezon sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." 

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