Fenerbahçe, EuroLeague tarihine geçti

EuroLeague'de Monaco'yu mağlup ederek Final Four'a kalan Fenerbahçe, organizasyonda beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu.

EuroLeague'de Monaco'yu uzatmada 80-79 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Tarihinde 6. kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösteren sarı lacivertliler, EuroLeague tarihine de geçti.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda beşinci maçı deplasmanda kazanan ilk takım oldu.

Bugüne kadar 5. maça kalan 19 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini elemişti.

RAKİP PANATHİNAİKOS

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.