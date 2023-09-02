Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçlarında Fenerbahçe FC Nordsjaelland ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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