Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçlarında Fenerbahçe FC Nordsjaelland ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçlarında Fenerbahçe ile FC Nordsjaelland maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde:
Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe FC Nordsjaelland rövanş maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı ne zaman?
Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 21 Eylül 2023 saat 20.45 şeklinde.
Fenerbahçe FC Nordsjaelland canlı izle
Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Nordsjaelland maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup maçları fikstürü
- 21 Eylül Perşembe Fenerbahçe - FC Nordsjælland
- 5 Ekim Perşembe FC Spartak Trnava - Fenerbahçe
- 26 Ekim Perşembe Fenerbahçe - PFC Ludogorets 1945
- 9 Kasım Perşembe PFC Ludogorets 1945 - Fenerbahçe
- 30 Kasım Perşembe FC Nordsjælland - Fenerbahçe
- 14 Aralık Perşembe Fenerbahçe - FC Spartak Trnava