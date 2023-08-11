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Fenerbahçe, Fred transferini duyurdu

Fenerbahçe, Manchester United'ın 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Spor
  • 11.08.2023 21:39
  • Giriş: 11.08.2023 21:39
  • Güncelleme: 11.08.2023 21:47
Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Fred transferini duyurdu

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir."

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