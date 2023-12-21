Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman taraftarı kararı

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağını açıkladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak karşılaşmayı Galatasaraylı taraftarların da stadyumdan izleyebileceğini açıkladı.

Bu sezon daha önce oynanan derbilerde de deplasman taraftarları maçlara alınmıştı.