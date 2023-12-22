Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Aralık Cumartesi

• 13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

• 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

• 19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar

• 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

• 16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

• 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi

• 17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

• 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

• 20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

• 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk