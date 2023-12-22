Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
23 Aralık Cumartesi
• 13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
• 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
• 19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar
• 13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek
• 16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
• 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi
• 17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
• 17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
• 20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
• 20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk