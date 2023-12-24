Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig 18'inci hafta mücadelesinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun olarak belirlendi.

Spor 24.12.2023 12:21 Giriş: 24.12.2023 12:21

Güncelleme: 24.12.2023 12:28 Kaynak: İHA

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Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu. Süper Lig’in 18. haftasında bugün (24 Aralık Pazar) Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.