Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derbi biletleri ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Derbi biletleri ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak?

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Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derbi biletleri ne kadar ve ne zaman satışa çıkacak? Tüm detaylar haberimizde: Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı Bein Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray Maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı Trendyol Süper Lig’de ilan edilen fikstür tarihi 24 Aralık 2023 Pazar şeklinde. Fenerbahçe Galatasaray Maçı saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat 19.00'da gerçekleşecek. Derbi biletleri ne kadar? Kadıköy'de gerçekleşecek Fenerbahçe Galatasaray maçı için ilan edilen derbi bilet fiyatları şu şekilde: Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.430,00 TL Derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11.00'de satışa çıkacak. Maçı yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır. Fenerbahçe Galatasaray Maçı Muhtemel 11'ler Fenerbahçe Galatasaray maçında iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'leri şu şekilde; Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez, Abdülkerim-Angelino, Torreira-Ndombele, Barış-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi

Muslera, Boey-Sanchez, Abdülkerim-Angelino, Torreira-Ndombele, Barış-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi Fenerbahçe: Mert, Onur-Amertey-Colley-Masuaku, Amir-Gedson, Rashica-Chamberlain-Cenk, Aboubakar