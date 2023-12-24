Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 398. maç: İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ile Galatasaray, ezeli rekabetin 398’inci maçında bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. 114 yıllık rekabette Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 148-127, gol sayısında da 540-496 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray ise Kadıköy’de oynanan son 6 derbide sadece bir kez yenildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam 398. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Ülker Stadı'ndaki derbide takımlarını destekleyecek.

Maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek. VAR’da Mustafa İlker Coşkun olacak.

Okan Buruk yönetiminde ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 43 puan topladı.

Fenerbahçe ise haftaya lider girdi. Tıpkı Galatasaray gibi 16 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal’ın öğrencileri, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

ASLAN KADIKÖY'DE SON 6 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderen "Cimbom", kalesinde 4 gol gördü.

114 YILLIK REKABET

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

LİGDE 133. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

SON 10 DERBİNİN 4’Ü BERABERE BİTTİ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi.

Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.