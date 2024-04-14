Fenerbahçe, Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. VavaCars Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.