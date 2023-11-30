Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde tur için sahada

Spor Servisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında bugün Danimarka’nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Right to Dream Park’ta TSİ 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek.

Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayımlanacak. Avrupa’da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka’dan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor. H Grubu’nda oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyetle 9 puan toplayan İsmail Kartal’ın öğrencileri, 7 puanlı Nordsjaelland’ın önünde lider durumda. Grupta Ludogorets’in 6, Spartak Trnava’nın ise bir puanı bulunuyor. Turnuvada yer alan ve elenmesi garantilenen Beşiktaş ise H Grubu’ndaki beşinci maçında evinde Club Brugge’u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak.