Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023-31 Ağustos 2023 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Kulübün Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 2 milyar 508 milyon, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderleri 485 milyon TL, dönem karı da 304 milyon TL olduğunu ifade etti.

Vodina, kulübün borcunun da 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.