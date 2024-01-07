Fenerbahçe'nin İstanbulspor ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ve Fenerbahçe'de ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
İstanbulspor maçı ilk 11'imiz belli oldu. 👇 #İSTvFB | @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/hyhOAtweS9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 7, 2024
Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada ekiplerin ilk 11'leri şu şekilde:
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.