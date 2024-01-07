Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ve Fenerbahçe'de ilk 11'ler belli oldu.

Spor
  • 07.01.2024 15:02
  • Giriş: 07.01.2024 15:02
  • Güncelleme: 07.01.2024 15:24
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada ekiplerin ilk 11'leri şu şekilde:

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 