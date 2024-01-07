Fenerbahçe'nin İstanbulspor ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ve Fenerbahçe'de ilk 11'ler belli oldu.

Spor 07.01.2024 15:02 Giriş: 07.01.2024 15:02

Güncelleme: 07.01.2024 15:24 Kaynak: Spor Servisi

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Süper Lig'in 19'uncu hafta mücadesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu. İstanbulspor maçı ilk 11'imiz belli oldu. 👇 #İSTvFB | @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/hyhOAtweS9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 7, 2024 Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada ekiplerin ilk 11'leri şu şekilde: İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.