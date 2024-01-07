Fenerbahçe'nin Rade Krunic için teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen Rade Krunic için 4 milyon Euro artı bonuslar teklif ettiği belirtildi. Milan Teknik Direktörü Pioli, "Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

Savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Milan'da forma giyen Rade Krunic'i kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 4 milyon Euro artı bonuslar teklif etti.

Krunic'in menajerinin de görüşmeleri sürdürmek için Milano'ya gittiği aktarıldı.

Haberde, Fenerbahçe'nin teklifinin yeterli olmayabileceği kaydedildi.

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Krunic, şu ana kadar Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta toplam 896 dakika forma giydi.

PİOLİ'DEN AÇIKLAMA

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Krunic'in kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Pioli, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi" dedi.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" demişti.