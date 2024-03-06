Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise'yla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu netlik kazandı.



Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre kamp kadrosuna sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve İrfan Can Kahveci dahil edilmedi.

Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da UEFA'ya isimleri bildirilmediği için Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise maçı kamp kadrosunda yer almadı.