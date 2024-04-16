Fenerbahçe-Olympiakos maçı için metro seferleri uzatıldı
Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için Metro İstanbul, bazı metro seferlerini gece 01.00'e kadar uzatacağını duyurdu.
Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Perşembe akşamı, Avrupa Konferans ligi çeyrek final rövanşını Olympiakos oynayacak olan Fenerbahçe'de son hazırlıklar devam ederken Metro İstanbul bazı metro seferlerinin gece 01.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, maç için gece saat 01.00 kadar çalışacak olan hatlar şunlar:
"M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller."
#MetroDuyuru@Fenerbahce @olympiacosfc @europacnfleague pic.twitter.com/tW9cneg0lQ— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 16, 2024