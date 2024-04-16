Fenerbahçe-Olympiakos maçı için metro seferleri uzatıldı

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Olympiakos maçı için Metro İstanbul, bazı metro seferlerini gece 01.00'e kadar uzatacağını duyurdu.

Spor 16.04.2024 17:43 Giriş: 16.04.2024 17:43

Güncelleme: 16.04.2024 17:53 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: DepoPhotos