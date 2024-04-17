Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos hangi kanalda, saat kaçta?
Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı için Fenerbahçe Olympiakos ile karşı karşıya gelerek ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kaybeden temsilcimiz ikinci kez kendi sahasında karşı karşıya gelirken birçok sporsever Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçının şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı için Fenerbahçe ile Olympiakos maçında karşı karşıya geliyor. Çeyrek final elemelerinde rakip sahada oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kaybeden temsilcimiz ikinci kez kendi evinde karşı karşıya gelirken maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...
Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman?
Fenerbahçe Olympiakos UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanç maçı ilan edilen fikstür tarihi 18 Nisan Perşembe akşamı saat 22:00 şeklinde.
Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe Olympiakos maçın şifresiz şekilde TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Olympiakos canlı izle
Fenerbahçe Olympiakos maçını tv8.com.tr adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçın hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 18 Nisan Perşembe günü yapacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Fenerbahçe Olympiakos maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.