Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos hangi kanalda, saat kaçta?

Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı için Fenerbahçe Olympiakos ile karşı karşıya gelerek ikinci kez kozlarını paylaşıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla kaybeden temsilcimiz ikinci kez kendi sahasında karşı karşıya gelirken birçok sporsever Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçının şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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