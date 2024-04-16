Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçını Tobias Stieler yönetecek

Fenerbahçe'nin, Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçını Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği açıklandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 18 Nisan Perşembe günü yapacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçta Olympiakos'a 3-2 yenilmişti.