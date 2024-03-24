Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu

AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit'in karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.

Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

7 YIL SONRA KUPA ALDI

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe Opet, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.

Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.

Fenerbahçe Opet'e organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.

Eczacıbaşı Vitra, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.

Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe Opet'ten Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.