Fenerbahçe, Pendikspor'u 4 golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-1 kazandı.
Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Mert Hakan Yandaş, 87. dakikada penaltıdan Batshuayi, 90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 90+9. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Pendikspor'un tek golünü 30. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Bu skorun ardından Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürdü.
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Pendikspor ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.