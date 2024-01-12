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Fenerbahçe, Rade Krunic transferini açıkladı

Fenerbahçe, Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic'in bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Spor
  • 12.01.2024 14:59
  • Giriş: 12.01.2024 14:59
  • Güncelleme: 12.01.2024 15:02
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Rade Krunic transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Rade Krunic'in transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

Açıklamada, "Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir" bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Krunic'i kadroya katmak için yoğun çaba harcamış ancak transfer gerçekleşmemişti.

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