Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius'u açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2025-2026 sezonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, anlaşmanın 2025-2026 sezonuna kadar yapıldığı bildirildi.

JASİKEVİCİUS HAKKINDA

Zalgiris Kaunas ile 2016-2020 yılları arasında görev yapan Jasikevicius, takımının bu süreçte elde ettiği beş lig şampiyonluğunun yanı sıra, üç Litvanya Kupası şampiyonluğunda da pay sahibi oldu. Bu dönemde Zalgiris Kaunas’ın EuroLeague sahnesinde yeniden yükselişinin mimarlarından olan Jasikevicius, takımının 2018 yılında uzun yıllar sonra tekrar EuroLeague’de Final Four oynamasını sağladı. Zalgiris, başarılı çalıştırıcıyla 2019’da da EuroLeague’de Playoff oynadı.

2020 yılında Barcelona’nın başantrenörlüğüne getirilen Sarunas Jasikevicius, Katalan ekibiyle üç kez Final Four oynama başarısı gösterirken; iki İspanya Ligi, iki İspanya Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Jasikevicius, 2011 sezonunda Fenerbahçe formasını da giymişti.

ITOUDİS İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana başantrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denilmişti.