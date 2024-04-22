Fenerbahçe Sivas deplasmanında

Spor Servisi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan’ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal’ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde giriyor.

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK

Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak. Olympiakos maçında hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao’nun durumuna ise son antrenmanın ardından teknik heyet karar verecek.

SİVASSPOR 44 PUAN TOPLADI

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 44 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev’in sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor’da sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de maçta forma giyemeyecek.