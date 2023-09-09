Fenerbahçe, stadyuma Atatürk'ün ismini vermek için harekete geçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün futbol maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adını "Atatürk Stadı" olarak değiştirmek için harekete geçtiklerini açıkladı. Kulüp başkanlığı süresi 4 dönemle sınırlandırılırken üyelik sistemiyle ilgili de yeni kararlar alındı.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda bir dizi yeni karar alındı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da düzenlenen kongrede yapılan oylamada, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adının "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesi oylandı ve karar oy birliğiyle kabul edildi.

Onay için devlet yetkilileriyle görüşeceklerini belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oylama öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SARACOĞLU AİLESİ 'LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN' DEDİ"

"Saat 15.39 itibariyle kongreye katılım rakamı 8 bin 500'ün üzerindeydi. Bugün birkaç kişiden 'Şükrü Saracoğlu ismi ne olacak?' sorusu aldım. Biz Saracoğlu ailesiyle görüştük. Aileyle bir saat konuştuktan sonra konuyu açmak istediğimde Yılmaz Bey, konuyu açtırmadı bile ve 'Lütfen gerekeni yapın' dedi. Ne demek istediklerini de gayet iyi anladık."

"FENERBAHÇE'DE SARACOĞLU İSMİ YAŞATILACAK"

"Saracoğlu ismi Fenerbahçe'nin dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmamasını rica ederim."

"ONAY SÜRECİ İÇİN DEVLETİMİZİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

"Muhtelif görüşler oldu, stadımıza nasıl sponsor olacak soruları oldu. İçiniz rahat olsun, biz her şeyi düşündük. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Kulübü'nün stadının isminin Atatürk olması gerektiğini düşünerek bu öneriyi sizlerin önüne getirdik. Buradaki oylamanın ardından gereken onay süreci için devletimizin kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok."

BAŞKANLIK SÜRESİNE SINIRLAMA

Kurul'da alınan bir başka karara göre, başkanlık süresi 3 yıldan 4 dönem ile kısıtlanırken istifa eden üyelerin yeniden üye olmamasına karar verildi.

Kurul'da, “Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla seçilir” maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan değişiklikte 38’inci maddede yer alan “Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir” maddesi, üyelerin oylarında sunuldu. Yapılan oylama çokluğu ile kabul edildi.

İSTİFA EDEN ÜYE, TEKRAR ÜYE OLAMAYACAK

Bir başka değişiklik de üyelik sistemine getirildi. İstifa eden üyenin yeniden üyelik işlemlerini yerine getirerek üye olabilmesine izin veren maddeye konuşmacılar tarafından tepki gösterildi.

Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, söz alarak bu maddenin mevcut haliyle kalması yönünde yönetim kurulunun karar değiştirdiğini belirtti. Fethi Pekin, “Bize gelen talepler, öneriler doğrultusunda tüzük tadil metnimizde, istifa eden üyelerin başvurdukları takdirde tekrar kulübe üyeliğini öngördük; giriş ücretinin tamamını ödemesi kaydıyla. Hazirun da destek oldu. Nabız yoklamaya gerek kalmadı, madde mevcut şekliyle kalsın başkanım” dedi.

Bu oylama da oy çokluğuyla kabul edildi.