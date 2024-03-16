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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 16.03.2024 10:30
  • Giriş: 16.03.2024 10:30
  • Güncelleme: 16.03.2024 10:34
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

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