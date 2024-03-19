Fenerbahçe tarihin değişmesini istemişti: Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin fikstür sıkışıklığı nedeniyle Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki isteğine cevap verdi. Özbek yaptığı açıklamada TFF'yi işaret ederek, "Karar mekanizması TFF'dir" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk lansmanında açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki talebine de cevap verdi.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur" ifadelerini kullandı.

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Takvim çok üste üste geldi. Tarihi belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülkemizin 9'unculuğu için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul etmesi halinde yeni bir tarih bulunmasının çok daha doğru olacağını arkadaşlarla aramızda konuştuk" demişti.

FENERBAHÇE'NİN "LİGDEN ÇEKİLME" AÇIKLAMASI

Ali Koç'un "ligden çekilme" konusunun tartışılacağı bir olağanüstü genel kurul kararı almasıyla ilgili de konuşan Özbek, şunları kaydetti:

"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işidir. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışmak gibi bir huyumuz yok. Fenerbahçe'nin genel kurulu, kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, Fenerbahçe genel kurulunun kendileri için en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil."