Fenerbahçe, Trabzon'da yaşananları FIFA'ya götürüyor

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan saldırılar hakkında geniş bir doya hazırlayarak konuyu FIFA nezdinde gündeme taşımaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan saldırılar hakkında geniş çaplı bir dosya hazırlayarak FIFA'nın gündemine taşıma kararı aldı

Sarı-lacivertli yönetimin karşılaşma sonrası çıkan olaylar, futbolcularına yönelik sahada ve stat koridorlarındaki saldırılar, tribünden atlayan holiganlar ve sahaya atılan yanıcı-kesici maddelerle ilgili geniş çaplı bir çalışma yaptığı öğrenildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre kulüp yönetimi, futbolcularının, teknik heyetinin ve kulüp görevlilerinin organize şekilde bir saldırıya maruz kaldığını, can güvenliklerinin sağlanamadığını anlatacak.

Fenerbahçe kurmayları, futbolcularının PFDK’ye sevk edilip edilmemesine bakmaksızın şikayette bulunacak. Dosyada, aldıkları darp raporları, saha içi, stat koridorları ve tribün çekimi görüntüler de yer alacak.

Ayrıca Osayi Samuel ve Oosterwolde de bireysel başvuruda bulunacak.