Fenerbahçe tur, Beşiktaş elenmemek için sahada

Spor Servisi

Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları bugün oynanacak. Fenerbahçe, H Grubu dördüncü hafta maçında bugün Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak maç 23.00'te başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bugün maçtan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Beşiktaş ise D Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.