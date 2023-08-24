Fenerbahçe, Twente'yi farklı yendi: 5-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi sahasında 5-1 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 yendi.



Play-Off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü De Grolsch Veste Stadyumu’nda oynanacak.

16’ncı dakikada İsmail Yüksek’in pasında topla buluşan Ferdi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Unnerstall’de kaldı.



20’nci dakikada Twente öne geçti. Ugalde’nin penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Bu oyuncu dönen topla buluşarak topu filelere gönderdi: 0-1.



23’üncü dakikada Ugalde’nin pasında kaleci İrfan Can’dan dönen topla buluşan Vlap’ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Vlap yeniden kaleyi denese de Fenerbahçe savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



31’inci dakikada rakibinden altığı topla sağdan ceza sahasına giren Fred’in vuruşunda savunmaya takılan top üstten dışarı gitti.



33’üncü dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Szymanski’nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Oosterwolde’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:1-1.



42’nci dakikada Twente 10 kişi kaldı. Mert Müldür, Regeer’in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Andy Madley sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen Madley, sarı kart iptal ederek direkt kırmızı kartla Regeer’i oyun dışı bıraktı.



İlk yarı beraberlikle tamamlandı.



60’ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 1’e çıkardı. Osayi-Samuel’in ceza sağası sağından pasında topla buluşa Szymanski’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



62’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Soldan Tadic’in pasında topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası içinden pasında topla buluşan İrfan Can’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



74’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Tadic’in hızla kullandığı taç atışında solda topla buluşan Dzeko, meşin yuvarlağı İrfan Can’a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.



90+3'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ tarafında düşürülmesiyle sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Tadic meşin yuvarlağı kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 5-1.



Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 5-1 kazandı.